Nouvelles de la Zone Québec – avril 2020

Annulation de tous les évènements prévus pour le printemps par la zone du Québec jusqu’au relâchement des mesures de contrôle de la pandémie Covid-19.

En conformité avec les consignes et règlements des divers paliers gouvernementaux, la zone du Québec de l’ACAP doit malheureusement annuler tout évènement menant à un rassemblement physique jusqu’au relâchement des mesures de confinement et de distanciation. Dans l’intérim, vous êtes invités à visiter le site web de l’ACAP pour d’autres activités, pour les concours, pour les images gagnantes et pour proposer vos photos à la section « Photo Forums » dans le contenu réservé aux membres.

Québec Zone News – April, 2020

All Québec Zone events planned for the Spring have been cancelled until the reprieve of measures limiting the propagation of Covid-19.

In accordance with the rules and regulations dictated by various levels of government, the Québec Zone must unfortunately cancel all events that would involve physical meeting while the measures of distancing and confinement are still in place. In the meanwhile, you are invited to consult CAPA’s website for activities, competitions, competition results and also to submit images to the « Photo Forums » section in the content reserved for members only.