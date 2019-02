Un Membre de L’ACAP invité d’honneur en France

Jean-Daniel Gagné, photographe de la nature et animalière, sera l’invité d’honneur au Festival Inter’Nature du Haut-Jura (FINA) en France. L’évènement, le premier de ce que l’on espère deviendra un rendez-vous

annuel des professionnels et des amateurs de l’image ainsi que des passionnés de la nature, aura lieu du 12 au 14 avril 2019 dans la petite ville de Saint-Claude dans le département du Jura. En plein coeur du Parc naturel régional du Haut-Jura, le FINA visera à « faire vivre un territoire et promouvoir une nature de caractère » au travers des expositions photographiques, des conférences et des ateliers qui seront tenus dans divers endroits de la localité. Les organisateurs se sont tournés vers Jean-Daniel Gagné comme invité d’honneur pour enrichir le FINA d’une immersion dans les paysages naturels canadiens.

Membre individuel de l’ACAP ainsi que du Club Photo Évasion dans la Montérégie au sud de Montréal, Jean-Daniel Gagné accumule plus de 40 ans d’expérience photographique durant lesquels il s’est créé une expertise technique et artistique impressionnante. Il partage ses connaissances en animant régulièrement des ateliers de photographie de paysage et de photographie animalière dans les Rocheuses canadiennes et dans le Sud-ouest américain. Jean-Daniel Gagné puisera dans cette richesse d’expérience pour choisir les 24 photos de grande taille qu’il présentera et pour animer les conférences qu’il prononcera dans le cadre du FINA. Sa participation à cette célébration de la photographie et de la nature a été rendue possible grâce à l’invitation de ses hôtes et de la généreuse contribution logistique d’Air Transat.

A CAPA member is guest of honour in France

Jean-Daniel Gagné, nature and wildlife photographer, will be the guest of honour at the Festival Inter’Nature du Haut-Jura (FINA) in France. This event, the first of what is hoped to be an annual get-together for professional and amateur photographers as well as for lovers of nature, will take place from 12 to 14 April 2019 in the small town of Saint-Claude in the department of Jura. Situated in the very heart of the Parc naturel régional of the Haut-Jura, the FINA aims to celebrate the area’s unique landscapes and promote the characteristics of the local habitat through photographic exhibitions, conferences and workshops located throughout the locality. The organizers chose to invite Jean-Daniel Gagné as guest of honour in order to enrich the event with an immersion in Canada’s natural landscapes.

An individual member of CAPA as well as a member of the Club Photo Evasion in the Montérégie region south of Montréal, Jean-Daniel Gagné has accumulated over 40 years of photographic experience, cumulating in an impressive technical and artistic expertise. He shares his abilities by regularly leading workshops in the Canadian Rockies and in the American southwest. Jean-Daniel Gagné will make his rich photographic experience available at this year’s FINA through the exhibition of 24 large-format photographs as well as through speaking engagements. His participation in this celebration of photography and nature is made possible by the invitation from his hosts and by the generous contribution of Air Transat to the logistics of the event.

