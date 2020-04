The 2020 Johnson Scholarship Program opens April 22nd. The Program is open to children and grandchildren of all CAPA members (even if they are not Johnson policyholders).

Johnson is proud to offer 50 scholarships, valued at $1,000 each, to eligible students completing high school in 2020 and starting post-secondary education in the fall of 2020. Johnson has awarded over 1,500 scholarships valued at more than $1 million to support young Canadians across Canada in pursuit of their post-secondary education.

To learn more, please visit Johnson.ca/scholarship.

_______________

Le programme est ouvert aux enfants et petits-enfants de tous les membres de l’ACAP (même s’ils ne sont pas des titulaires de police Johnson).

C’est avec fierté que Johnson Assurance offre 50 bourses d’études, d’une valeur de 1 000 $ chacune, aux étudiants et étudiantes admissibles qui terminent leurs études secondaires en 2020 et commencent leurs études postsecondaires à l’automne 2020.

Soucieuse d’aider les jeunes Canadiens et Canadiennes d’un coin à l’autre du pays à poursuivre leurs études postsecondaires, Johnson Assurance a décerné plus de 1 500 bourses d’études totalisant au-delà de 1 M$.

Pour en savoir plus, visiter Johnson.ca/scholarship