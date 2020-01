2019 Focus Camera Club Awards

In 2019 Focus Camera Club collected many awards, honors and medal.

We took advantage of our Christmas dinner to offer the prizes to our wonderful members. Some did receive it during our regular meetings. My Country contest had 3 winners from the Focus Camera Club,

NB (Guy Brun et Maurice Melanson)

PEI (Isabelle Levesque)

Find the time to go see the exhibit at The Drummondville National Museum of Photography in Drummondville, Quebec.

We hope that in 2020 our members will continue to collect many awards and demonstrate their talents.

Our photographer is Daniel Beaudry, Mathieu Chiasson and Jan Van’t Veld

Also Focus Camera Club members work like ants on the CCC2021. Committees are set, task assign…

En 2019 Focus Camera Club à collectionnés les prix, honneurs et médailles.

Nous avons profité de notre souper de Noël pour offrir les prix à nos merveilleux membres. D’autre ont reçu leur prix lors de nos rencontre régulières. Nous avons aussi 4 images de membres de notre club qui ont gagnés pour représenter le

NB (Guy Brun et Maurice Melanson)

et l’IPE (Isabelle Levesque)

Prenez le temps d’aller voir l’exposition au Musée de la photographie Desjardins à Drummondville, Québec.

Nous espérons quand 2020 nos membres continueront à récolter de nombreux prix et démontré leurs talents.

Nos photographes sont Daniel Beaudry, Mathieu Chiasson et Jan Van’t Veld

Les membres du Focus Camera Club travaillent aussi comme les fourmis à la planification de CCC de 2021.

Isabelle L. DR

CAPA INDIVIDUAL

Maurice Melanson (This is his second gold medal)

Parrot of the Sea – Nature-Le nature 28

Forever Flowing – Landscape-Paysages 27

Pine Drop – Botanical-Botanique 26.5 2nd Merit Botany

The Predator’s Jewels – Nature-Le nature 25.5

Total 107 Gold Medal

Guy Brun

Are you steeling my fish – Nature-Le nature

Love is in the air – Nature-Le nature

Its hard to not notice me – Wildlife-Vie sauvage

Long day for the snowy egret – Wildlife-Vie sauvage

Total 98.5 Honourable Mention

Claire LeBlanc

Colors of nature – Landscape-Paysages

Amazing grace – Landscape-Paysages

Rock of wonder – Landscape-Paysages

Very violet – Botanical-Botanique

Total 98 Honourable Mention

Mathieu Chiasson

Fundy Sunset – Nature-Le nature

Motherly protection – Wildlife-Vie sauvage

Just passing by – Wildlife-Vie sauvage

It’s my leaf – Wildlife-Vie sauvage

Total 96.5 Honourable Mention

Club HONOUR

Don Lewis – In autumn leaves every leaf is a flower 26.5 2nd merit

Jocelyne Gagnon – Pink Lupin – 25.5 3rd merit