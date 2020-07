With thanks to Alain Dubeau

De Québec, au revoir.

Dans quelques jours, mon mandat de Directeur de la zone du Québec prendra fin. Ce fut un

honneur pour moi de vous servir.

Grâce à vous tous, la zone du Québec s’est développée. Voici quelques résultats :

Environ 180 membres.

De nombreuses médailles et cerHficats de mérite furent décernés lors des

compéHHons.

Des images furent choisies pour représenter le Canada à la compéHHon des

Quatre NaHons. Certaines reçurent des cerHficats de mérite.

Deux cours de juge en anglais et un cours en français ont eu lieu. Un cours fut

annulé dû à la pandémie COVID-19.

Plusieurs membres poursuivent leur développement pour devenir juge cerHfié.

Plusieurs arHcles bilingues furent publiés dans le magazine de l’ACAP.

Les règlements des concours sont disponibles en format bilingue.

Le Salon Mon Pays — My Country s’est déroulé dans la zone avec la parHcipaHon

de quatre photographes de la zone.

Mais le plus important c’est la possibilité pour les photographes québécois de se faire connaître

au niveau naHonal et même, dans certains cas, à l’échelle internaHonale. FélicitaHons pour votre

travail qui démontre bien votre talent arHsHque et photographique.

Le COVID-19 a créé de nombreux défis. Les clubs ont su s’adapter et vous avez uHlisé les médias

virtuels pour maintenir le lien entre les membres et offrir des programmes intéressants pour

eux. Bravo pour les iniHaHves!

La zone et l’AssociaHon vous apparHennent. Je veux donner la chance à un nouveau leadership

d’apporter de nouvelles idées qui répondront à vos a`entes. Je vais demeurer pour conHnuer à

œuvrer au développement de la zone et pour appuyer la nouvelle direcHon. Ce n’est donc pas un

adieu, mais bien un simple au revoir.

Je vous remercie pour votre encouragement et votre appui; je vous invite à conHnuer à être des

membres acHfs de l’ACAP.

Alain Dubeau

From Quebec, farewell.

In a few days, my term as Director of the Quebec Zone will end. It was an honour to serve you.

Thanks to all of you, the Quebec Zone has developed well. Here are some results:

About 180 members.

Numerous medals and certificates of merit were awarded at competitions.

Images were chosen to represent Canada at the Four Nations competition.

Some received certificates of merit.

Two English and one French judging courses were held.

Several members are continuing their development in order to become certified judges.

Several bilingual articles were published in CAPA magazine.

Competition rules are available in bilingual format.

The Salon Mon pays — My Country took place in the Zone

But the most important is the number of photographs from Quebec that stand out nationally

and even, in some cases, internationally. Congratulation on your work; it demonstrates your

artistic and photographic talent.

The COVID-19 crisis created many challenges. Clubs were able to adapt and by using virtual

media to maintain the link between members and offer interesting programs for them. Well

done for the initiatives!

The Zone and the Association belong to you. I want to open the way for a new leadership to

bring fresh ideas that will meet your expectations. I will remain to continue working on the

development of the Zone and to assist the new administration. I am therefore not saying

goodbye, but rather, until next time.

Thank you for your encouragement and your support; I invite you to continue to be active

members of CAPA.

Alain Dubeau