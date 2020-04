We have a new CAPA Members Benefit: a Discount on a subscription to Photo Life or Photo Solution annual subscriptions.

You will find details of this offer under the members tab when you are signed into the CAPA website.

___________

Nous avons un nouvel avantage pour les membres de l’ACAM: une réduction sur un abonnement aux abonnements annuels à Photo Life ou Photo Solution.

Vous trouverez les détails de cette offre sous l’onglet membres lorsque vous serez connecté au site Web de ACAP