Quebec Zone new districts

To meet the needs and the development of the Quebec Zone, the first three districts have been established. These are:

Capitale Nationale -Chaudière – Apalaches,

Montérégie and

Montreal.

I thank the three volunteers who have accepted the responsibilities of representatives for these three districts. Their support and contribution will help the development of the zone and provide better services to club members and individual members.

The Representatives of the three districts are:

Pierre Vézina , Capitale Nationale- Chaudière-Apalaches District,

Francine Raymond, Montérégie District and

Lorraine Deslauriers, Montréal District.

Alain Dubeau, Québec Zone Director

Nouveaux districts dans la Zone du Québec

Pour répondre aux besoins et au développement de la zone du Québec, trois premiers districts sont créés. Ceux-ci sont :

Capitale Nationale – Chaudière – Apalaches,

Montérégie et

Montréal.

Je remercie les trois bénévoles qui ont acceptés d’assumer les responsabilités de représentants pour ces trois districts. Leurs implications et contribution aideront au développement de la zone en offrant un meilleur service aux clubs membres et aux membres individuels.

Les représentants des trois districts sont :

Pierre Vézina , District Capitale Nationale- Chaudière-Apalaches,

Francine Raymond, District Montérégie et

Lorraine Deslauriers, District Montréal

Alain Dubeau, Directeur Zone du Québec