Oct. 2020 Competition News

2020 Nature – Wildlife Competition

This competition closes on October 15, 2020. With the outbreak of the COVID-19, we have extremely low levels of submissions.

The top 100 images will be considered for CAPA’s submission into the Nature category of the 2021 Four Nations Competition.

We have received the following question and provided a corresponding response:

QUESTION – What difference do you make between the permitted burning and dodging and the forbidden vignetting – which is a systematic form of burning and dodging?

RESPONSE – It is correct a vignette is similar to dodging and burning. However, vignetting has been over used to the point that it is obvious to the judging panel.

A vignette can be applied provided it complies with the Restricted Editing provision which states “Techniques that enhance the presentation of the image without changing the nature story or the pictorial content or without altering the contents of the original scene are permitted.” It is further stated “CAPA’s principles of authenticity so that they do not deceive the viewer or misrepresent the reality of nature.”

If the vignette effect is easily detected by the judging panel then there is a high probability that the image may disqualified.

Fall Open Competition

This competition is open for the uploading of images. You can view the details of this competition here – capacanada.ca/2020-fall-open-theme-theme-libre/

Smartphone Open Competition

Images can now be uploaded to this competition. Competition closes on November 15, 2020. You can view the details here – capacanada.ca/2020-smartphone/

Octobre 2020 Nouvelles des concours

2020 Concours Nature – Vie sauvage

Ce concours se termine le 15 octobre 2020. Avec la pandémie causée par le COVID-19, le niveau de participation est extrêmement bas.

Nous vous encourageons à soumettre des images pour ce concours.

Les 100 meilleures images seront en liste pour la participation de l’ACAP au concours ‘’Quatre nations 2021’’ dans la catégorie nature.

Voici une question que nous avons reçu avec la réponse:

QUESTION – Quelle est la différence entre les techniques de masquage (‘’burning and dodging’’) qui est sont permises et le vignettage qui est interdit mais qui est en fait une forme systématique de masquage?

RÉPONSE – Il est vrai que le vignettage est une technique semblable aux techniques de masquage. Toutefois le vignettage est une technique surutilisée à tel point que cette opération est évidente pour le comité des juges.

Le vignettage peut être utilisé si cela reste conforme aux règles de post traitement restreint qui spécifie ‘’Les techniques permettant d’améliorer la présentation de l’image sans changer l’histoire naturelle ou le contenu pictural et sans changer le contenu original de la scène sont permises. ‘’ De plus il est spécifié que ‘’le principe d’authenticité énoncé par l’ACAP afin qu’elles ne leurent pas l’observateur et ne déforment pas la réalité de la nature ‘’ doit être respecté.

Si l’effet du vignettage est facilement détecté par le comité des juges alors il y a une forte probabilité que l’image soit disqualifiée.

Concours Thème libre d’automne

Ce concours est ouvert à la soumission d’images. Lisez les détails du concours sur ce lien : https://capacanada.ca/2020-fall-open-theme-theme-libre/

Concours ouvert Téléphone intelligent

Les inages peuvent maintenant être téléchargées pour ce concours. Le concours ferme le 15 novembre 2020.

Lisez les détails de ce concours sur ce lien : https://capacanada.ca/2020-smartphone/