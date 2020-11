Nov. 2020 Competitions News

2020 Nature – Wildlife Competition

The final report for this competition will be forwarded to all entrants by the end of next week. Shortly thereafter, the winning images will be posted to our website. This competition received a total of 903 images (237 from camera clubs & 666 individual camera clubs. This total exceeds last year’s competition of 900.

2020 Fall Open Competition

This competition is open and closes on November 15, 2020. You can check out the details of this competition here – https://capacanada.ca/2020-fall-open-theme-theme-libre/ Last year, this was our 2nd most popular competition.

2020 Smartphone Competition

This competition is open and closes on November 30, 2020. You can check out the details of this competition here – https://capacanada.ca/2020-smartphone/

2021 Creative Competition

This competition is now open and closes on January 15, 2021. You can check out the details of this competition here – https://capacanada.ca/2021-creative-creativite/

Question(s) Raised

Question #1 – Can I enter a panorama image into a CAPA competition?

Response – Yes you can. However, the width of the image must be 1400 pixels and the height can be any value1050 pixels or less.

Question #2 – I have a hard time separating abstract and creative. I looked at CAPAs last year’s winners and some were very difficult to classify. Can you explain?”

Abstract definition states “…macro image, oil & water, high-speed water drops, shapes…” If you can determine it is oil and water (which you can tell for almost all of them), and high-speed drops – is an actual capture of something concrete, that people don’t usually focus enough to see, but you can see that in real time – and you can see it is a water drop – how does this fit Abstract? I have always considered an image is abstract if you are not able to easily recognize it as something – macro of something so I can’t tell what it is – but not all macro images would be abstract. I often think of creative as being very open – can have concrete object that is recognizable, but not a record type image.

Response – No image will be disqualified if they have been entered into the wrong theme. Prior to the closing date of the competition, I will review the images and their assigned themes. If they do not appear to be in the right theme then I will make the necessary change in the theme. The purpose of this competition is for photographers to experiment or enhance their creative skills beyond the normal practice of just capturing an image.

Question #3 – Is there a restriction on the number of images that I can submit into a competition.

Response – With the exception of the Nature-Wildlife competition, you can enter all your images into a single theme or into multiple themes. For the Nature-Wildlife competition, we restrict the number of entries into a single theme as to avoid bird and animals in dominating this competition. Thereby increasing the opportunity of recognizing images that are botany, insect and landscape.



Novembre 2020 Nouvelles des concours

2020 Concours Nature – Vie sauvage

Le rapport final de ce concours sera envoyé à tous les participants d’ici la fin de la semaine prochaine. Peu après, les images gagnantes seront affichées sur notre site Web. Cette année 903 images ont été soumises, 237 par des clubs de photographie et 666 par des membres individuels. L’année dernière, 900 images ont été soumises.

2020 Concours Thème libre d’automne

Ce concours est ouvert et ferme le 15 novembre 2020. Vérifiez les détails du concours sur ce lien : https://capacanada.ca/2020-fall-open-theme-theme-libre/

L’année dernière, ce concours a été le 2ième parmi les plus populaires.

2020 Concours Téléphone intelligent

Ce concours est ouvert et ferme le 30 novembre 2020. Vérifiez les détails du concours sur ce lien : https://capacanada.ca/2020-smartphone/

2021 Concours Créativité

Ce concours est ouvert et ferme le 15 janvier 2021. Vérifiez les détails du concours sur ce lien : https://capacanada.ca/2021-creative-creativite/

Questions

Question #1 – Puis-je soumettre une image panorama dans un concours de l’ACAP ?

Réponse – Oui vous le pouvez. Toutefois, la largeur de l’image doit être de 1400 pixels et la hauteur doit être de 1050 ou moins.

Question #2 – J’ai de la difficulté à différencier l’abstrait et le créatif. J’ai regardé les dernières images gagnantes et certaines étaient très difficiles à classer. Pouvez-vous expliquer ?

Dans la définition de l’abstrait il est écrit ‘’ … image macro, huile & eau, gouttes d’eau à haute vitesse, formes…’’. Si vous pouvez déterminer qu’il s’agit d’huile & eau (c’est le cas dans la plupart des images), de gouttes à haute vitesse ou une image de quelque chose de concret que les gens ne regardent pas suffisamment bien pour le voir mais que vous pouvez voir en temps réel (vous pouvez voir tomber une goutte d’eau) , alors comment cela peut-il être abstrait ? Une image peut toujours être considérée abstraite si on ne peut pas facilement reconnaitre ce que c’est, une macro ou quelque chose qui peut être nommé. Mair toutes les images macro ne sont pas abstraites.

Le créatif est très ouvert, il peut intégrer des objets concrets reconnaissables mais ne pas être une image capturée.

Réponse – Une image ne sera pas disqualifié si elle est soumise dans le mauvais thème.

Avant la date de fermeture du concours les images et le thème dans lequel elles sont soumises seront révisés. Si une image n’est pas dans le bon thème alors le changement approprié sera effectué. L’objectif de ce concours est d’offrir aux photographes l’occasion d’expérimenter ou d’améliorer leurs talents créatifs au-delà de la pratique normale ou de la simple capture d’une image.

Question #3 – Est-ce qu’il y a une limite sur le nombre d’images qui peuvent être soumises à un concours ?

Réponse – À l’exception du concours Nature-vie sauvage, vous pouvez soumettre toutes vos images dans le même thème ou bien dans plusieurs thèmes. Pour le concours Nature-vie sauvage, le nombre d’images pouvant être soumises dans un même thème est limité afin d’éviter que les oiseaux et animaux ne dominent. De cette manière on augmente les occasions de voir des images en botanique, d’insectes ou de paysages.