Nov 2019 Competition News

Fine Art Competition

On November 15, 2019 at midnight, this competition closes. Traditionally, this competition has been extremely popular with many photographers. This competition provides an opportunity for you to submit your image which you have enhanced to create a unique piece of photo art.

Please ensure you read the full details of this competition prior to submitting your images. Check out the competition details here – https://capacanada.ca/fine-art-2/

Fall Open Competition

For this competition, you will need to have your images uploaded by November 30, 2019 at midnight.

This is also another popular competition with photographers. Your are encouraged to read the full details of this competition prior to submitting your images. Check out the competition details here – https://capacanada.ca/2019-open-theme/

Creative Competition

As requested by photographers, we have expanded our traditional Altered Reality Competition to create a new Creative Competition.

Check out the competition detail page here before submitting your images into this competition – https://capacanada.ca/2020-creative/

If you have any questions, concerns or suggestions about our competitions, please email me at competitions@capacanada.ca

Sheldon Boles – FCAPA

Director of Competitions

Novembre 2019 Nouvelles des concours

Concours Les beaux-arts

Ce concours ferme le 15 novembre 2019 à minuit. Traditionnellement ce concours est très populaire pour de nombreux photographes. Ce concours est une occasion de soumettre une image que vous avez améliorée pour en faire un objet d’art photographique unique.

Veuillez s’il vous plait lire tous les détails de ce concours avant de soumettre vos images. Consultez les détails du concours sur ce lien – https://capacanada.ca/fine-art-2/

Concours Thème libre d’automne

Pour ce concours vous devez soumettre vos images avant le 30 novembre 2019 à minuit.

Ce concours est aussi très populaire auprès des photographes. Lisez tous les détails de ce concours avant de soumettre vos images. Consultez les détails du concours sur ce lien – https://capacanada.ca/2019-open-theme/

Concours Créativité

Tel que demandé par les photographes, nous avons agrandi la forme traditionnelle du concours ‘’Réalité altérée’’ pour créer un nouveau concours ‘’Créativité’’.

Consultez les détails du concours sur ce lien avant de soumettre vos images – https://capacanada.ca/2020-creative/

Sheldon Boles – FCAPA

Directeur des concours