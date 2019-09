Nouvelles Zone du Québec

Prix Focus

Un ou une membre de la zone du Québec de l’ACAP recevra un Prix Focus lors du gala du Prix Focus du Musée National de la Photographie Desjardins le 26 octobre.

Les personnes en nomination sont :

Ilina Block, Montreal Camera Club

Lorraine Deslauriers, Montreal Camera Club, District Rep Montreal

Jocelyne Feizo, Club photo impression

Marg Foley, Lakeshore Camera Club,

Yves Keroack, Club photo impression

Benoit Larochelle, Club photo évasion.

Félicitation à tous.

Atelier Noir et blanc

Si des membres individuels ou des membres d’un club de l’ACAP seraient intéressés par cet atelier, communiquer avec Alain Dubeau à l’adresse quebec@capacanada.ca. Le premier atelier aura lieu le 26 octobre et pourrait être redonné soit en français ou en anglais.

Pour plus de détails sur l’atelier, consulter :

https://capacanada.ca/quebec-may-news/

Cours de jugement de l’ACAP en français

Organisé par le Club de photo l’oeil qui voit de Saint-Hubert, ce cours sera donné le samedi 30 novembre 2019 à un maximum de 40 personnes et se remplira rapidement. Le stationnement est disponible sur place. Le lunch sera la responsabilité des participants. Il y a plusieurs endroits pour manger aux alentours mais on peut aussi apporter son lunch, ce qui donnera plus de temps pour des discussions. Le manuel de jugement complet de l’ACAP sera fourni. Tout ce qu’il faut, c’est un stylo et un esprit ouvert.

Pour plus d’information consulter :

https://capacanada.ca/events/judging-course-saint-hubert/

La société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ)

Conférence dans la série Matinée-rencontre de la SPPQ, donnée par Heidi Hollinger le 15 septembre 2019.

Pour plus de détails consulter :

https://sppq.com/v3/index.php/actualite/531-matinee-rencontre-du-15-sept-2019-avec-heidi-hollinger

Exposition de Photographie

Exposition des photos d’Antoine Desilets jusqu’au 27 septembre au :

400 Rue Hériot

Drummondville, Québec J2B 1B3

Pour plus d’informations, consultez :

https://www.museedelaphoto.info

Zone du Québec

La Zone du Québec dénombre présentement 124 membres individuels, 11 clubs et un musée membre.

La Zone est divisée pour le moment en trois districts avec un représentant ou une représentante pour chaque district.

Montéregie

Club photo de Boucherville

Club photo évasion, Saint-Bruno-de-Montarville

Club photo l’oeil qui voit, Saint-Hubert

Les Photo capteurs, Granby

Représentante, Francine Raymond

Montréal

Club photo impression,

Montreal Camera Club

Lakeshore Camera Club

Représentante, Lorraine Deslauriers

Capitale nationale, Chaudière, Appalaches et Centre du Québec

Club photographie amateur des sources, Asbestos

Club photo dimension inc, Québec

Club photo drummond, Drummondville

Club photo horizon, Victoriaville

Représentant, Pierre Vezina

Il serait souhaitable que chaque membre vérifie l’exactitude de l’information dans la base de données de l’Association afin d’y apporter, si nécessaire, les corrections requises.

Québec Zone News

Focus Award

A member of the Quebec Zone who is a member of CAPA will receive a Focus Award at the Musée National de la Photographie Desjardins gala on October 26th.

The nominees are:

Ilina Block, Montreal Camera Club

Lorraine Deslauriers, Montreal Camera Club, District Rep Montreal

Jocelyne Feizo, Club photo impression

Marg Foley, Lakeshore Camera Club,

Yves Keroack, Club photo impression

Benoit Larochelle, Club photo évasion.

Congratulations to all.

Black and White Workshop

If individual members or members of a CAPA club would be interested in this workshop, contact Alain Dubeau at quebec@capacanada.ca. The first workshop will take place on October 26th and could be given again in French or in English.

For more details on the workshop, see:

https://capacanada.ca/quebec-may-news/

Photographic exhibition

Exhibition of Antoine Desilets’ photos until 27 September at the

400 Rue Hériot

Drummondville, Québec J2B 1B3

For more information, consult:

https://www.museedelaphoto.info

Quebec Zone

The Quebec Zone currently has 124 individual members and 11 member clubs as well as one member museum.

The Zone is currently divided into three districts with a representative for each district.

Montéregie

Club photo de Boucherville

Club photo évasion, Saint-Bruno-de-Montarville

Club photo l’oeil qui voit, Saint-Hubert

Les Photo capteurs, Granby

Representative, Francine Raymond

Montreal

Club photo impression,

Montreal Camera Club

Lakeshore Camera Club

Representative, Lorraine Deslauriers

Capitale nationale, Chaudière, Appalaches et Centre du Québec

Club photographie amateur des sources, Asbestos

Club photo dimension inc, Québec

Club photo drummond, Drummondville

Club photo horizon, Victoriaville

Représentant, Pierre Vezina

It is requested that each member check the accuracy of the information in the Association’s database in order to make, as required, the necessary corrections.