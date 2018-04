New Quebec Zone Director

Alain Dubeau

It is with pleasure that I join the CAPA team as the zone director for the Province of Quebec. In preparation for the 2018-19 season, the following will be initiated:

build the zone organization in the province, promote the organization to photo clubs to allow them and their club member to access national and international level competitions to share their pictures with the Canadian photography community. Recruit volunteers to work with in the development of the zone, Encourage members to take the Judging course, Establish an initial cadre of certified judges, cooperate with organizations with similar objectives, support CAPA in its effort to provide bilingual services to its members.



I will need the support and experience of my CAPA colleagues during the critical phase of establishing the Québec zone.

I would to invite and thank the volunteers that will join me to help to establish the Québec zone.

Alain Dubeau

quebec@capacanada.ca

450 653-9672

C’est avec plaisir que je me joins à l’équipe l’ACAP en tant que directeur de zone pour la province de Québec. En préparation de la saison 2018-19, les éléments suivants seront initiés :

construire l’organisation de la zone dans la province,

coopérer avec des organisations ayant des objectifs similaires,

Encourager les membres à suivre le cours de jugement,

établir un premier groupe de juges certifiés,

faire la promotion de l’ACAP dans les clubs photo pour leur permettre, ainsi qu’à leurs membres, d’accéder aux compétitions nationales et internationales et de partager leurs photos avec la communauté canadienne de la photographie.

recruter des volontaires pour travailler dans le développement de la zone,

soutenir l’ACAP dans ses efforts pour fournir des services bilingues à ses membres.

J’aurai besoin du soutien et de l’expérience de mes collègues de l’ACAP au cours de la phase critique de l’établissement de la zone au Québec.