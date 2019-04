May 2019 Competition News

October 2019 – April 2020 Competitions

It is hoped that we will inspire and challenge you to push your photographic and artistic abilities with the forthcoming competitions.

Many of these competitions include different themes which is aimed at appealing to photographers with interests in different genres.

Read More >> Curves & Lines – closing October 15, 2019 Nature – Wildlife – closing October 30, 2019 Fine Art – closing November 15, 2019 Fall Open Theme – closing November 30, 2019 Creative – closing January 30, 2020 A Series of Four Photos – closing February 15, 2020 Monochrome – closing February 28, 2020 Canada: My Country – closing March 30, 2020 2020 Annual Photo Challenge – closing April 30, 2020 Our new competitions for September 2019 to June 2020 are listed below: Once the competition details have been translated into both English and French, they will be posted onto our website. It is expected that all competitions details will be posted by the end of May 2019 or shortly thereafter.

2019 Portrait Competition

The final report for this competition has been approved and distributed to all entrants. You can view:

-Winning Competition Club images here – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-portrait-club/

Winning Competition Individual images here – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-portrait-individual/

I have received an inquiry about the statistics associated to this competition. The statistics requested are as follows:

Read More >> Individual Individuel Club Total Images/Total d’images 371 190 Women/Femmes 163 89 Men/Hommes 139 72 Children/Les enfants 69 28 In studio/En studio 44 28 Monochrome 97 63 Colour/Couleur 274 127

2019 Annual Photo Challenge Competition

The theme for this competition is ‘reflections.’ Check out the competition details here – https://capacanada.ca/2019-annual-photo-challenge/

This competition is only open to Individual CAPA members, family members and life-members. Only 2 images can be entered per entrant in this competition.

This competition is now open for the uploading of your images.

Mai 2019 Nouvelles des concours

Concours, octobre 2019 – avril 2020

Nous espérons que les prochains concours sauront vous inspirer et vous mettre au défi de déployer vos talents photographiques et artistiques.

Plusieurs de ces concours comportent différents thèmes qui visent a susciter l’intérêt des photographes dans différents genres.

Lire la suite >> Courbes et lignes – fermeture le 15 octobre 2019 Nature –vie sauvage- fermeture le 30 octobre 2019 Beaux-arts – fermeture le 15 novembre 2019 Thème libre d’automne – fermeture le 30 novembre 2019 Créativité – fermeture le 30 janvier 2020 Une série de quatre photos – fermeture le 15 février 2020 Monochrome – fermeture le 28 février 2020 Canada : Mon pays – fermeture le 30 mars 2020 Défi photo annuel 2020 – fermeture le 30 avril 2020 Les nouveaux concours pour la période allant de septembre 2019 à juin 2020 sont énumérés ci-dessous : Lorsque les détails des concours seront disponibles dans les deux langues, l’anglais et le français, ils seront affichés sur notre site Web. Nous prévoyons que les détails de tous les concours seront affichés d’ici la fin de mai 2019 ou peu après.

2019 Concours: Portrait

Le rapport final de ce concours a été approuvé et distribué à tous les participants.

Vous pouvez voir :

Les images gagnantes de la catégorie ‘’club’’ : https://capacanada.ca/competition-winners-2019-portrait-club/

Les images gagnantes de la catégorie ‘’individuel’’ : https://capacanada.ca/competition-winners-2019-portrait-individual/

Les statistiques associées à ce concours nous ont étés demandées. Les voici :

Lire la suite >> Individual Individuel Club Total Images/Total d’images 371 190 Women/Femmes 163 89 Men/Hommes 139 72 Children/Les enfants 69 28 In studio/En studio 44 28 Monochrome 97 63 Colour/Couleur 274 127

2019 Défi photo annuel

Le thème de ce concours est ‘réflections’. Veuillez vérifier les détails de ce concours à cette adresse :

https://capacanada.ca/2019-annual-photo-challenge/

Ce concours n’est ouvert que pour les membres individuels de l’ACAP, les membres famille et les membres à vie. Chaque participant peut soumettre seulement 2 images pour ce concours.

Le concours accepte maintenant le téléchargement de vos images.