Le Focus Camera Club HM

Focus camera club received an Honourable Mention on the Fall Open competition (November 30th 2019)

Jacinthe Sam LeBlanc form Focus Camera Club, offered a workshop, on miniature people photography, many participants enjoyed creating funny scenario’s, it was also a great learning and creative workshop.

Le Focus Camera Club a reçu une mention d’honneur lors de la compétition de l’Open d’automne (30 novembre 2019)

Jacinthe Sam LeBlanc, du Focus Camera Club, a offert un atelier sur la photographie de personnes miniatures. De nombreux participants ont apprécié la création d’amusants scénarios, ce fut également un excellent atelier d’apprentissage et de créativité.