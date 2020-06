June 2020 Competition News

2020 Annual Photo Challenge

For this competition we received a total of 425 images submitted by 220 individual CAPA members.

Many outstanding images. You can view the winning images from the respective photographers here – https://capacanada.ca/competition-winners-2020-annual-photo-challenge/

2020 – 2021 Competition Cycle

All our competitions are now posted on our CAPA website and can be viewed here – https://capacanada.ca/capa-competitions/current-competitions-2/

For each competition, I will open them up each competition two months prior to the closing date of the competition.

Please ensure you review all the competition details prior to submitting images into this competition.

New CAPA Medals & Ribbons web page

We have uploaded this webpage to include our new single piece CAPA medal. Medals and ribbons can be ordered by camera clubs. Details are contained on this webpage – https://capacanada.ca/capa-awards/

2020 Four Nations Competition

We have selected the top 80 images from our 2019 – 2020 competitions and entered theme into the four competition categories – Nature, Open, Monochrome and My Country.

All photographers who submitted these images have been notified and have given their permission for CAPA to submit these images.

The results should be received by late August 2020.

Nouvelles des concours – juin 2020

2020 Défi photo annuel

Pour ce concours, 425 images ont été soumises par 220 membres individuels de l’ACAP.

Il y a eu beaucoup d’images exceptionnelles. Vous pouvez visionner les images gagnantes sur ce lien –

https://capacanada.ca/competition-winners-2020-annual-photo-challenge/

2020 – 2021 Liste des concours

Tous les concours de l’année 2020-2021 sont maintenant affichés sur le site Web de l’ACAP et peuvent être consulté sur ce lien –

https://capacanada.ca/capa-competitions/current-competitions-2/

Chaque concours sera ouvert deux mois avant la date de fermeture.

Assurez-vous de réviser tous les détails d’un concours avant d’y soumettre des images.

Nouvelle page Web des médailles et rubans de l’ACAP

Cette page Web a été mis-à-jour afin d’inclure la nouvelle médaille mono-pièce de l’ACAP. Les médailles et les rubans peuvent être commandées par les clubs de photographes. Les détails sont disponibles sur cette page – https://capacanada.ca/capa-awards/

2020 Concours Quatre nations

Nous avons sélectionné les 80 meilleures images des concours de l’année 2019-2020 et nous les avons classées dans les quatre catégories du concours, soit nature, thème libre, monochrome, et mon pays.

Tous les photographes qui ont soumis ces images ont été avisé et ont donné leur permission pour que l’ACAP soumette ces images.

Les résultats devraient être reçus d’ici la fin du mois d’août 2020.