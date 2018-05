HM Ribbon to Focus Camera Club

Black and White Honourable Mention Ribbon to Focus Camera Club of Moncton for Black and White Club competition.

Focus Camera Club from Moncton just received its first Honourable Mention Ribbon from CAPA for the Black and White Club competition; the members surpass themselves in 27 years of existence.

I was very proud to present to the vice-president Ira Crummey the ribbon on April 26, 2018 at our Club meeting.

Un Ruban, Mention honorable au Club Focus Caméra de Moncton pour la compétition noir et blanc.

Le Club Focus Camera de Moncton a reçu le « Ruban, Mention honorable » de CAPA pour la première fois depuis ses 27 années d’existence lors de la compétition « Noir et Blanc »; les membres du club se surpassent.

J’ai été très fière de présenter le ruban au vice-président Ira Crummey lors de la rencontre régulière du Club le 26 avril dernier.