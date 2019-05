Invitation à l’inscription au 3e Gala des Prix Focus!

M. Jonathan Hugues Potvin, directeur du Musée national de la photographie, a le plaisir d’inviter les photographes professionnels et amateurs à s’inscrire au 3e Gala prix Focus. En primeur cette année, de nouvelles catégories font leur entrée, dont le Focus de l’ACAP, le Focus Jeunesse, le Grand Focus Masculin et Féminin ainsi que le Focus Rallye-équipe. Également nouveau cette année, les participants devront

souscrire comme membres supporteurs du Musée National de la Photographie préalablement à leur inscription.

Pour recevoir votre formulaire d’inscription, veuillez communiquer avec le Musée national de la photographie au (819) 474-5782 ou par courriel au museedelaphoto@gmail.com. La date de tombée pour recevoir les formulaires remplis est le 12 juillet 2019.

Inscriptions to the 3rd Focus Awards Gala are now open!

M. Jonathan Hugues Potvin, director of the Musée national de la photographie, is pleased to invite professional and amateur photographers to apply for the 3rd Focus Awards Gala. This year will see the introduction of new categories: the CAPA Focus, the Youth Focus, Male and Female Focus and the Team-Rally Focus. Also new this year, participants must register as Supporting Members of the Musée National de la Photographie prior to submitting their application.

To receive your entry form, please contact the Musée de la Photographie at (819) 474-5782 or send an email request to museedelaphoto@gmail.com. The deadline for receiving entries is 12 July 2019.