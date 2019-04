Focus Camera Club Individual Gold

Focus Camera Club

is proud to announce Gold Medal and Merit Awards winner on the Open Theme – Thème Libre – Individuals Competition 2019

Maurice Melanson,

« My photography journey began when my sister bought me a small point and shoot Olympus camera for Christmas over 30 years ago. I have always loved photography and I always had my camera with me. Sometimes I would get a lucky shot… Finally about 7 years ago I decided I wanted to learn more about photography, and made a decision to start taking night classes and began investing in new camera gear. I started to take my photography a lot more seriously and worked hard at it. Photography is really a passion for me and I feel very fortunate to have met people who have inspired and encouraged me to do what I love… »

Competition Winners & Awards

Gold Medal – Maurice Melanson

Gold Medal Maurice Melanson “Drop Three Times”

Gold Medal Maurice Melanson “No Risk No Reward”

Gold Medal Maurice Melanson “Misty Fire”

Merit Awards 3rd Place – Maurice Melanson’s image “Ice Age”

Congratulations to all the Maurice.

Focus Camera Club est fier d’annoncer que le gagnant de la médaille d’or et le gagnant d’un prix d’un mérite pour le Thème Libre – du concours individuel 2019 est un de nos membres.

Maurice Melanson,

« Mon voyage en photographie a débuté quand ma sœur m’a donné pour Noël il y a plus de 30 ans un petit appareil photo Olympus de type ‘’Point and Shoot ‘’. J’ai toujours aimé la photographie et j’ai toujours eu mon appareil photo avec moi. Parfois, j’ai un coup de chance lors de la prise de vue… Enfin, il y a 7 ans, j’ai décidé que je voulais en connaitre plus sur la photographie, et a pris la décision de de prendre des cours du soir et a commencé à investir dans de nouveaux équipements photographiques. J’ai commencé à prendre ma photographie beaucoup plus sérieusement et ai travaillé dur pour m’améliorer. La photographie est vraiment une passion pour moi et je me sens très chanceux d’avoir rencontré des gens qui m’ont inspiré et m’ont encouragé à faire ce que j’aime… »

Gagnants du Concours & récompenses

Médaille d’or – Maurice Melanson

Médaille d’or Maurice Melanson “Drop Three Times”

Médaille d’or Maurice Melanson “No Risk No Reward”

Médaille d’or Maurice Melanson “Misty Fire”

Prix du mérite 3ème place – l’image de Maurice Melanson «Ice Age»

Félicitations à tous de la part Maurice.