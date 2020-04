Cette année, le Club Photo Évasion tiendra son exposition annuelle sur un mode virtuel. L’exposition sera accessible à compter du 25 mai prochain à 18 heures jusqu’au 15 septembre 2020 par le biais du lien suivant : https://clubphotoevasion.com/

This year, Club Photo Evasion will hold its annual exhibition virtually. The exhibition will be available from May 25th, 6 PM until September 15th, 2020 through the following link: https://clubphotoevasion.com/