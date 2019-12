December 2019 Competition News

Competition Notes:

As of September 1, 2019, I pre-screen submitted images to ensure images meet the Scope of Competition and the CAPA Eligibility Criteria prior to the ‘day-of-judging.’ With questionable images are discovered, I will endeavour to contact the respective entrant and raise a possible concern with their images with suggestions of correcting the image or submitting a different image.

On the ‘day-of-judging,’ the judging panel will view all the images and assign scores. As of September 1, 2019, the judging panel now can disqualify image(s) and there is no appeal to their decision. If two of three judges are in agreement that an image does not meet the Scope of Competition then the noted image will be disqualified and the entrant will be advised of the disqualification thereafter.

To ensure your image is not disqualified by the judging panel and you receive the best possible score, it is important for you to review the competition details page prior to submitting images to a CAPA competition. Please do not assume by the competition title that your images will be accepted into a competition.

2019 Curves and Lines Competition

This competition closed on October 15, 2019 and 900 images were submitted into this competition. Two judging teams viewed and scored these images.

Some amazing images were submitted and all entrants are congratulated on their outstanding photography. You can view the winning images for:

Club category here – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-curves-lines-club/

Individual category here – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-individual-lines-and-curves-lignes-et-courbes/

The Curves & Lines final report can be viewed after you log into our website and selecting the Competition Report on the Competition dropdown menu.

2019 Nature – Wildlife Competition

This competition closed on October 30, 2019 and 988 images were submitted into this competition. Of the 988 images, 75% were submitted by Individual CAPA members and 25% coming from Camera Club submissions.

Read more >> This total submission level now holds the record for the most images submitted into a single CAPA competition. With this large number of submitted images, we used two separate judging panels. The distribution of images submitted are illustrated in the two following pie charts. You view the winning images here: – Nature/Wildlife ‘Club’ winning images – https://capacanada.ca/competition-winners-fall-nature-wildlife-club/ – Nature/Wildlife ‘Individual’ winning images – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-nature-wildlife-individual/

2020 Creative Competition

On January 30, 2020 at midnight this competition closes.

If you intend to enter images into this competition, please ensure your carefully read the competition details page first – prior to uploading your images.

You can view this competition detail page here – https://capacanada.ca/2020-creative/

2020 Monochrome Competition

This competition is now open for you to upload your images.

Competition closes on February 28, 2020. Please remember to first read the competition detail webpage prior to uploading your images into this competition.

You can view this competition details page here – https://capacanada.ca/2020-monochrome/

Décembre 2019 Nouvelles des concours

Depuis le 1 septembre 2019, les images soumises sont vérifiées avant le jour du jugement afin de s’assurer qu’elles respectent la portée du concours ainsi que les critères d’admissibilité de l’ACAP. Lorsqu’une image comportant un doute est découverte, le participant ayant soumis l’image est contacté pour lui en faire part et lui suggérer des pistes pour corriger l’image ou soumettre une image différente.

Le ‘jour du jugement’, le comité des juges visionne toutes les images et leurs accorde une note. Depuis le 1 septembre 2019, le comité des juges peut disqualifier une image et sa décision est sans appel. Si deux juges sur trois s’accordent pour dire qu’une image ne rencontre pas la portée du concours, alors elle sera disqualifiée et le participant en sera avisé par la suite.

Afin de vous assurer que vos images ne soient pas disqualifiées par le comité des juges et pour recevoir la meilleure note possible, il est important de revoir les détails du concours avant de les soumettre dans un concours de l’ACAP. Ne vous fiez pas seulement au titre du concours pour assumer que vos images seront acceptées.

Ce concours ferme le 15 novembre 2019 à minuit. Traditionnellement ce concours est très populaire pour de nombreux photographes. Ce concours est une occasion de soumettre une image que vous avez améliorée pour en faire un objet d’art photographique unique.

Veuillez s’il vous plait lire tous les détails de ce concours avant de soumettre vos images. Consultez les détails du concours sur ce lien – https://capacanada.ca/fine-art-2/

2019 Concours Courbes et lignes

Ce concours s’est terminé le 15 octobre 2019 et 900 images ont été soumises. Deux équipes de juges ont vu et noté ces images.

Des images étonnantes ont été soumises. Nous félicitons tous les photographes participants pour leur talent exceptionnel. Vous pouvez voir les images gagnantes sur ces liens :

La catégorie club – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-curves-lines-club/

La catégorie individuelle – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-individual-lines-and-curves-lignes-et-courbes/

Le rapport final du concours Courbes et lignes peut être consulté après vous être connecté au site Web en sélectionnant le sous-menu ‘’Competition Report’’ du menu ‘’Competition’’.

2019 Concours Nature – Vie sauvage

Ce concours s’est terminé le 30 octobre 2019 et 988 ont étés soumises. Les membres individuels ont soumis 75% de ces images et les clubs de photos 25%.

Cette participation établis un nouveau record d’images soumises dans un concours de l’ACAP.

Lire la suite >> Avec un aussi grand nombre d’images nous utilisons deux comités de juges différents. Les deux graphiques suivants en forme de tarte illustrent la distribution des images soumises : Vous pouvez voir les images gagnantes ici : – Nature/Vie sauvage ‘Club’ – https://capacanada.ca/competition-winners-fall-nature-wildlife-club/ – Nature/Vie sauvage ‘Individuel’ – https://capacanada.ca/competition-winners-2019-nature-wildlife-individual/

2020 Concours Créativité

Le concours fermera le 30 janvier 2020 à minuit.

Si vous avez l’intention de participer à ce concours, alors veuillez relire avec attention les détails du concours avant de soumettre vos images.

Vous pouvez consulter les détails de ce concours sur cette page – https://capacanada.ca/2020-creative/

2020 Concours Monochrome

Ce concours est maintenant ouvert et vous pouvez soumettre vos images.

Le concours fermera le 28 février 2020. Veuillez prendre soin de lire les détails du concours avant de soumettre vos images.

Vous pouvez consulter les détails de ce concours sur cette page – https://capacanada.ca/2020-monochrome/