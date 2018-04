Club Photo Évasion de St-Bruno Annual Exhibition

Notre club étant tout récemment devenu membre de l’ACAP, c’est avec plaisir que les membres du Club Photo Évasion de St-Bruno vous invitent à la soirée de vernissage de notre exposition annuelle qui se tiendra le 18 mai 2018 à 19h au Vieux-Presbytère de St-Bruno, 15 Rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 2L9. Lors de cette soirée, vous aurez le privilège de voir plus d’une centaine de photos exceptionnelles. Un événement à ne pas rater.

Having recently become a member of CAPA, It is with great pleasure that the members of Club Photo Évasion de St-Bruno invite you to the vernissage of their Annual Exhibition. The event will take place May 18, 2018 at 7PM at 15 Rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 2L9. During this evening, you will have the privilege of viewing over 100 exceptional photographs. An event that should not be missed!