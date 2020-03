Challenging Times – a message from the President

Dear CAPA Members & Friends,

CAPA has had to cancel or postpone several courses and activities. During these trying times we know that as Canadians we will work through this and become stronger as a community. We hope that you will take this time to create new images, update some skills, photograph what’s in your back yard, or work on your macro skills. Take time to be creative.

Our volunteer Competitions team is hard at work to ensure that the upcoming individual and club competitions run smoothly. Our Certified Judges who also volunteer their time are looking forward to evaluating your great images. Even if you do not normally enter a CAPA competition, this may be the perfect time to use our competitions to push your photographic boundaries. By early April we plan to publish the list of competitions for the Fall 2020 – Spring 2021 season. Hopefully the new list will inspire people to work toward creating entries for the various categories.

Moreover, as a reminder we are always looking for interesting articles from members for the Canadian Camera magazine. And our Monthly Newsletter is a great way to learn about current events.

Thank you for all you do to help promote CAPA. Without members like you, we would not be the national organization that we are today and will be in the future.

Although we all have had our lives disrupted, let’s all do what we can to help our friends and neighbors, first responders, health care professionals, and everyone who is keeping our lights on and our grocery shelves stocked.

On behalf of the CAPA executive and directors we hope you stay safe. Our mothers were right – wash your hands! With common sense and good hygiene, we will get back to normal in the coming months.

Sincerely,

Rod Trider, FCAPA

President

Chers membres et amis de l’ACAP

À la lumière des événements récents, l’ACAP a dû annuler ou reporter plusieurs cours et activités. En ces temps difficiles, nous savons qu’en tant que Canadiens, nous ressortirons de cette épreuve plus fort que jamais en tant que communauté.

Nous espérons que vous profiterez de ce moment pour créer de nouvelles images, mettre à jour certaines compétences, photographier ce qui se trouve dans votre arrière-cour, ou travailler sur vos compétences macro. Soyez créatifs.

Notre équipe de compétition bénévole est toujours à pied d’œuvre pour assurer le bon déroulement des prochaines compétitions individuelles et de club. Nos juges formés qui donnent également de leur temps ont hâte d’évaluer vos superbes images. Même si vous ne participez pas normalement à un concours de l’ACAP, c’est peut être le moment idéal pour utiliser nos concours pour repousser vos limites photographiques. Au début d’avril, nous prévoyons de publier la liste des compétitions pour la saison automne 2020 – printemps 2021. Espérons que cette nouvelle liste incitera également les gens à travailler davantage à la création d’entrées pour les différentes catégories.

De plus, pour rappel, nous recherchons toujours des articles intéressants de la part des membres pour le magazine Canadian Camera. Et comme toujours, notre bulletin mensuelle est un excellent moyen de vous renseigner sur les actualités.

Merci pour tout ce que vous faites pour promouvoir l’ACAP. Sans membres comme vous, nous ne serions pas l’organisation nationale que nous sommes aujourd’hui.

Bien que nos vies aient toutes été perturbées, faisons tout ce que nous pouvons pour aider nos amis et nos voisins, les premiers intervenants, les professionnels de la santé, et tous ceux qui gardent nos lumières allumées et nos étagères d’épicerie approvisionnées.

Au nom du conseil d’administration de l’ACAP, nous espérons que vous restez en sécurité. Nos mères avaient raison – lavez-vous les mains! Avec bon sens et bonne hygiène, nous reviendrons à la normale dans les prochains mois.

Cordialement,

Rod Trider, FCAPA

Président