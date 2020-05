CAPA Members Score High at SPPQ Gala

The 31st edition of the Société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ) Gala took place in virtual form on 27 April 2020. At the event, winners of several photo contests were announced, among which the Mongeon-Pépin InterClub Challenge. This competition, held on the basis of photos submitted specifically to the contest, aims to highlight on the one part the best performing clubs in Québec and, on the other part, the best photographic achievements. In the first category, two clubs who are members of our association earned places within the top three clubs of the year.

1st place : the Club de photo dimension of Québec, member of CAPA

3rd place : the club photo évasion of Saint-Bruno, member of CAPA

In the Photo of the Year 2020 category, photos were submitted under one of four imposed themes: animal, human, nature and sport. In the initial judging, three winning entries were chosen in each theme. Among these twelve finalists, five were submitted by CAPA club members. Furthermore, the ultimate choice for Photo of the Year 2020 was:

Congratulations to all winners, clubs and club members. CAPA offers a one-year free membership to the best club and to the photographer of the best photo. You can screen the SPPQ Gala (in French) at https://vimeo.com/412481764

Bombilius au repos, by Julie Lainesse of Club horizon photo Victoriaville, member of CAPA

Des membres de l’ACAP se distinguent au Gala de la SPPQ

La 31e édition du Gala annuel de la Société de promotion de la photographie du Québec (SPPQ) s’est déroulée le 27 avril 2020 en mode virtuel. Cet évènement fut l’occasion d’annoncer les gagnants de divers concours photographiques dont le Défi interclubs Mongeon-Pépin. Cette compétition sur la base de photos soumises spécifiquement au concours, vise à souligner d’une part les clubs photo québécois les plus performants et d’autre part, les meilleures oeuvres photographiques. Dans la première catégorie, deux clubs membres de notre association se sont classés parmi les trois meilleurs clubs photo de l’année 2020.

1re place : le Club de photo dimension de Québec, membre de l’ACAP

3e place : le Club photo évasion de Saint-Bruno, membre de l’ACAP

Dans la catégorie de la photographie de l’année 2020, les photos devaient porter sur un de quatre thèmes : animalier, humain, nature et sport. En premier lieu, trois photos gagnantes ont été choisies dans chaque thème. Dans ces douze finalistes, on compte cinq photos soumises par des membres de clubs de l’ACAP. De plus, le choix ultime de la photographie de l’année 2020 s’est porté sur :

Toutes nos félicitations aux gagnants, aux clubs et à leurs membres. En guise de récompense, l’ACAP offre un abonnement d’un an au club gagnant et à la photographe de la photo de l’année. Vous pouvez visionner le déroulement du Gala de la SPPQ à https://vimeo.com/412481764