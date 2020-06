CAPA 2020 AGM – Notice of Change

Due to the COVID-19 pandemic and the safety of our members, the CAPA AGM scheduled to be held on Saturday, July 18, 2020, 2:00 PM Atlantic Time at The Rodd Hotel, 434 Main Street, Moncton, NB, E1C 1B9 will now be done Virtually.

The AGM will now be held by Zoom Meeting on the same date and time.

All current CAPA Members are welcome to attend by sending their names by email to the Secretary of CAPA who will send a Zoom invitation to each member in the week before the meeting. Members must register no later than 24 hours before the start of the AGM.

Download the AGM Agenda, the Minutes of the 2019 AGM and the Proxy forms:

Those members who are not able to attend the Zoom meeting may complete a Proxy form giving their voting rights to the CAPA Secretary who will record their vote accordingly during the AGM Meeting. They should complete and sign the form and then email it to the Secretary of CAPA as a jpeg file, or pdf file.

Jonathan Ward

Secretary CAPA

Notice of Election of Directors

Term 2020-2022

* Current members standing for the Director positions are in red

DIRECTOR POSITION NAME STATUS Atlantic Zone Michiko Nishijima, FCAPA Currently Director Quebec Zone Pierre Vézina Currently D.R. Ontario Zone Glenn Bloodworth Currently Director Prairie Zone Dan Sigouin Currently Director Pacific Zone Lynda Miller, FCAPA Currently Director Photographic Imaging Dr. Bob Ito, FCAPA, Hon FCAPA Currently Director Competitions Sheldon Boles, FCAPA Currently Director Membership Kayla Stevenson, FCAPA Currently Director Education Michael Breakey, FCAPA Currently Director

Nominations closed on June 2, 2020. All Board positions that must be filled after the nomination deadline date or between elections are filled by appointment by the President and approved by the Board of Directors.

Larry Breitkreutz, FCAPA, Hon. FCAPA

Chair, CAPA Nominating Committee

AGM 2020 de l’ACAP – Avis de Changement



En raison de la pandémie de COVID-19 et de la sécurité de nos membres, l’AGM de l’ACAP, qui devait avoir le samedi 18 juillet 2020, à 14 h, heure de l’Atlantique, au Rodd Hotel, 434, rue Main, Moncton, N.-B., E1C 1B9 se fera maintenant virtuellement.

L’AGM se tiendra désormais par Zoom Meeting à la même heure et à la même date.

Téléchargez l’agenda de l’AGA, le procès-verbal de l’AGA 2019 et les formulaires de procuration:

Tous les membres en règle de l’ACAP sont invités à y assister en envoyant leurs noms par courriel au Secrétaire de l’ACAP qui vous fera parvenir une invitation Zoom dans la semaine précédant la réunion. Les membres doivent s’inscrire au plus tard 24 heures avant le début de l’AGA.

Les membres qui ne sont pas en mesure d’assister à la réunion Zoom peuvent remplir un formulaire de procuration donnant leur droit de vote au secrétaire de CAPA/ACAP qui enregistrera leur vote en conséquence lors de la réunion de l’AGM. Ils doivent remplir et signer le formulaire, puis l’envoyer au Secrétaire CAPA comme un fichier jpeg, ou un fichier pdf.

Jonathan Ward

Secrétaire l’ACAP

Avis d’élection des directeurs

Terme 2020-2022

*les membres actuels pour les postes de direction sont en rouge

DIRECTEUR POSITION NOM STATUS Zone de l’Atlantique Michiko Nishijima, FCAPA Actuellement Directrice Zone du Québec Pierre Vézina Actuellement Directeur Nommé Zone de l’Ontario Glenn Bloodworth Actuellement Directeur Zone des Prairies Dan Sigouin Actuellement Directeur Zone du Pacifique Lynda Miller, FCAPA Actuellement Directrice Imagerie Photographique Dr. Bob Ito, FCAPA, Hon FCAPA Actuellement Directeur Compétitions Sheldon Boles, FCAPA Actuellement Directeur Adhésion Kayla Stevenson, FCAPA Actuellement Directrice Éducation Michael Breakey, FCAPA Actuellement Directeur

Les mises en candidatures ont fermé le 2 juin 2020. Tous le postes du Conseil d’Administration qui doivent être comblés après la date limite de nomination ou entre les élections seront comblés par nomination par le Président et approuvés par le Conseil d’Administration.

Larry Breitkreutz, FCAPA, Hon. FCAPA

Président, Comité des Nominations de l’ACAP