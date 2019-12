Atlantic Zone District Rep Isabelle Levesque

Native de Saint-Quentin, une petite ville située au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, je demeure dans la région de Moncton depuis 1991.

J’ai toujours eu un grand intérêt pour les arts, ce qui m ‘a amené à compléter un baccalauréat en Arts visuels et Histoire de l’Université de Moncton ainsi qu’un diplôme d’études collégiales en Design et gestion de production multimédia.

J’aime la macrophotographie, d’où sont nés mes deux premières collections « Givre en bulles » et « Papillusion » qui ont été exposées à plusieurs galeries au NB. Je suis aussi passionné par la vie sauvage et plus récemment, j’étends mes horizons photographiques vers le paysage.

Je suis membre de CAPA depuis 2011, et je suis devenue représentante pour le district de Moncton en 2017. Mon rôle comme représentante de district pour CAPA est de rencontrer plus spécialement les communautés francophones du Nouveau-Brunswick afin de leur présenter l’association et de recruter de nouveaux membres. Je suis aussi membre du comité qui organise la CCC 2021 qui aura lieu a Moncton.

Native of Saint-Quentin, a small town in northwest of New Brunswick, I now live in the greater Moncton area since 1991.

I always love art and it brought me to get a degree in visual art at the Université de Moncton and a Design and Multimédia productions Diploma from CCNB.

I practice macrophotography, from which my first two exhibits were born, « Givre en bulles » et « Papillusion ». I am also passionate with wildlife and more recently I extend my horizons to landscape photography.

I am a member of CAPA since 2011, and became the District Representative (DR) for Moncton area in 2017. My role is mostly to meet with Francophone communities in New Brunswick to introduce CAPA and recruit new members. Also I am a member of the executive for the 2021 CCC in Moncton.

