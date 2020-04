April 2020 Competition News

2020 A Series of Four Photos Competition

For this competition, there were a total of 865 images submitted into this competition: 188 from camera clubs and 677 from individual CAPA members.

You can view the Club winning images here

Individual winning images can be viewed here

2020 Audio Visual Competition

For this competition, we received 8 club submissions and 24 submissions from individual CAPA members.

Read more Medal winners for the Club category: Gold Medal – Richmond Hill Camera Club

Silver Medal – London Camera Club

Bronze Medal – Montreal Camera Club The individual category medal winners: Gold Medal – Rick McKenzie (Hamilton Camera Club)

Silver Medal – Marianna Armata (Lakeshore Camera Club)

Bronze Medal – Catalin Sandu (Toronto Camera Club)

Honourable Mention – Pie Oleary (London Camera Club)

Terry Webb (Pacific Digital Photography Club) Due the use of copyrighted music contained in these presentations, the winning presentations will not be posted on our CAPA website. However, camera clubs and individual CAPA members can request a free copy from our CAPA Librarian at hatschnell@yahoo.com

2020 Monochrome Competition

This competition received a total of 1,056 images: 302 submitted images from 52 different camera clubs and 754 images submitted by 197 CAPA members.

You can view the Club winning images here

Individual CAPA winning images can be viewed here

2020 Annual Photo Challenge

As a reminder, this competition closes on April 30, 2020 and is only available to CAPA Individual members, family members and life members.

You can view the details of this competition here

Canon Canada and Adobe Corporation are the two primary sponsors of this competition.

NEW – October 2020 to April 2021 Competitions

Our 2019 survey of camera clubs and individual CAPA members outlined a desire to be provided the forthcoming competition details in early April. Our 2020 – 2021 competition details are now posted on the CAPA website. To the view the details, select the Current Competitions option from the Competitions dropdown menu. They are listed below our 2019 – 2020 competition listing.

Avril 2020 Nouvelles des concours

2020 Concours Une Série de quatre photos

Un total de 865 images ont été soumises à ce concours: 188 par des clubs de photographie et 677 par des membres individuels de l’ACAP.

Vous pouvez visionner les images gagnantes des clubs sur ce lien

Vous pouvez visionner les images gagnantes des membres individuels sur ce lien

2020 Concours Présentation audio-visuelle

Pour ce concours, il y a eu 8 soumissions faites par des club et 24 par des membres individuels de l’ACAP.

Lire la suite Les médaillés dans la catégorie ‘clubs’: Médaille d’or – Richmond Hill Camera Club

Médaille d’argent – London Camera Club

Médaille de bronze – Montreal Camera Club Les médaillés dans la catégorie ‘membres individuels’: Médaille d’or – Rick McKenzie (Hamilton Camera Club)

Médaille d’argent – Marianna Armata (Lakeshore Camera Club)

Médaille de bronze – Catalin Sandu (Toronto Camera Club)

Mention d’honneur– Pie Oleary (London Camera Club)

Terry Webb (Pacific Digital Photography Club) Les présentations gagnantes ne seront pas disponibles sur le site Web de l’ACAP afin de respecter les droits d’auteur sur la musique. Toutefois, les clubs et les membres individuels peuvent demander une copie gratuite à notre bibliothécaire à hatschnell@yahoo.com

2020 Concours Monochrome

Un total of 1,056 images ont été soumises: 302 images par 52 différents clubs et 754 images par 197 membres individuels.

Vous pouvez visionner les images gagnantes des clubs sur ce lien

Vous pouvez visionner les images gagnantes des membres individuels sur ce lien

2020 Concours Défi photo annuel

N’oubliez pas que ce concours se termine le 30 avril 2020 et qu’il est accessible seulement aux membres individuels de l’ACAP, aux membres de leur famille ainsi qu’aux membres à vie.

Les détails de ce concours sont disponibles sur ce lien

Canon Canada et Adobe Corporation sont les deux principaux parrains de ce concours.

Nouveau – Concours d’octobre 2020 à avril 2021

Notre sondage de 2019 auprès des clubs de photographie et des membres individuels de l’ACAP a révélé un désir que les détails des concours à venir pour la prochaine année soient disponibles au début d’avril. Les détails pour les concours de 2020-2021 sont maintenant affichés sur le site Web de l’ACAP. Pour y accéder, sélectionnez ‘Current Competitions’ depuis l’item ‘Competition’ du menu principal. Ils sont énumérés en dessous des concours de 2019-2020.