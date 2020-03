Annulation Cours de Juge – Cancellation Judging Course

Annulation Cours de Juge – Club Photo Impression, 21 mars 2020

Le Gouvernement du Québec recommande l’annulation, à compter du 12 mars 2020 et pour une période de 30 jours, de tous les rassemblements intérieurs qui ne sont pas nécessaires. De plus la ville de Montréal a annoncé la fermeture de nombreux édifices de rassemblement sur le territoire de la ville. Le bâtiment Loisirs Communautaires S-Michel est fermé jusqu’à nouvel ordre. Bien que le risque posé par COVID-19 reste faible, nous devons assurer la sécurité de nos membres de la communauté photographique.

L’ACAP, pour des raisons indépendantes de sa volonté découlant directement des dernières directives relatives à la pandémie COVID -19 en cours, doit annuler le cours de juge de l’ACAP prévu pour le 21 mars 2020, dont le Club Photo Impression de Montréal est l’hôte. L’ACAP a l’intention de reprogrammer ce cours à une date ultérieure. Nous vous aviserons dès que plus d’information sera disponible et les conditions permettront la tenue de ce cours.

Veuillez nous excuser pour ce revers et nous espérons de vous voir bientôt. Toutes les inscriptions seront honorées pour le cours reprogrammé ou vous pouvez demander un remboursement. Veuillez noter que toute demande de remboursement peut être adressée à Alain Dubeau à Quebec@capacanada.ca afin qu’elles puissent être traitées en temps opportun.

Rod Trider

Président de l’ACAP

Cancellation Judging Course – Club Photo Impression, March 21, 2020

The Government of Quebec recommends the cancellation, as of March 12, 2020 and for a period of 30 days, of all indoor gatherings that are not necessary. In addition, the City of Montreal has announced the closure of many buildings throughout the city. The St-Michel Community Recreation Building is closed until further notice. Although the risk posed by COVID-19 remains low, we must ensure the safety of our members of the photographic community.

CAPA, for reasons beyond its control directly arising from the latest COVID-19 pandemic guidelines in progress, must cancel the French CAPA Judging Course scheduled for March 21, 2020, hosted by the Club l Photo Impression of Montreal. CAPA intends to reschedule this course later. We will notify you as soon as more information becomes available and the conditions will allow this course to be held.

We apologize for this setback and look forward to seeing you soon. All registrations will be honored for the rescheduled course or you may request a refund. Please note that any refund requests should be addressed to Alain Dubeau at Quebec@capacanada.ca so they can be processed in a timely manner.

Rod Trider

CAPA President