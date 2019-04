2019 Canada: My Country Competition Bonus!

This year, participants in the 2019 Canada: My Country competition benefit from an added potential bonus due to CAPA’s collaboration with the Musée national de la photographie and the organization of the Salon 2020 My Country which will take place in early 2020 in Drummondville Québec. All participants’ photographs submitted to the 2019 Canada: My Country competition, whether they be selected or not for honours in the competition by CAPA judges, will be eligible to be chosen as one of the 39 photographs that will be printed and displayed from January till the end of March 2020 at the Drummondville event.

The deadline for entering the 2019 Canada: My Country competition is 30 April, after which CAPA judges will select the winners in both the club and individual categories. In a second phase of judging, thirty nine (39) photographs will be chosen amongst all submitted photos, three from each Canadian province and territory for the Salon 2020 My Country event. It is worth noting, as well, that the top 75 scored images from the 2019 Canada: My Country competition will be included in the selection process for CAPA’s submission to the international Four Nations competition.

It’s like getting three competitions for the price of one! Don’t let the 30 April deadline slip past without submitting your best photographic work to CAPA.

Concours 2019 Canada: mon pays bonifié!

Cette année, les participants au concours 2019 Canada : mon pays se mériteront un bonus additionnel grâce à la collaboration de l’ACAP avec le Musée national de la photographie et à la tenue du Salon 2020 mon pays qui se tiendra au début de 2020 à Drummondville Québec. Toutes les photos soumises par les participants au concours 2019 Canada : mon pays, qu’elles soient ou non primées par les juges de l’ACAP dans le cadre du concours, seront éligibles à être choisies pour faire partie des trente-neuf (39) photographies à être imprimées et exposées au salon de Drummondville, du début janvier jusqu’à la fin de mars 2010.

La date limite pour participer au concours 2019 Canada : mon pays est le 30 avril. Par la suite, les juges de l’ACAP nommeront les gagnants dans les catégories « individuel » et « club ». Dans un deuxième temps, trente-neuf (39) photos seront choisies parmi toutes les photos soumises, trois de chaque province et territoire canadiens, pour le salon 2020 mon pays. Il faut aussi signaler que les 75 images de ce concours qui auront reçu le plus haut pointage seront incluses dans le processus de sélection pour la soumission de l’ACAP au concours international Four Nations.

C’est donc dire que le concours 2019 Canada : mon pays, c’est comme un trois dans un! Ne laissez pas filer la date butoir du 30 avril sans soumettre votre meilleur travail photographique à l’ACAP.